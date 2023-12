Pavard, “mentalità”: Benji si scalda e posta una foto con una frase significativa di Appiano

Fare gruppo, anche quando proprio malgrado non si riesce a essere d'aiuto in campo, per una squadra unita, che viaggia spedita in testa alla classifica

Fare gruppo, anche quando proprio malgrado non si riesce a essere d'aiuto in campo, per una squadra unita, che viaggia spedita in testa alla classifica. Benjamin Pavard, nonostante sia fuori da un po' per un problema al ginocchio e che non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi prima di circa due settimane, è sempre più pilastro del mondo Inter. Un ragazzo sicuro, perfettamente calato nella mentalità nerazzurra.