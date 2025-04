Il francese ha trovato il suo primo gol in nerazzurro contro il Bayern e ha voluto inviare un messaggio ai suoi ex tifosi

Due anni dopo Benjamin Pavard è tornato al gol, il primo con la maglia dell'Inter. Il difensore francese non poteva scegliere gara migliore per sbloccarsi in nerazzurro. Suo, infatti, il gol che ha portato l'Inter sul 2-1 contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco. La sua esultanza ha fatto arrabbiare qualche tifoso del club bavarese, sui social Pavard ha voluto inviare un messaggio ai suoi ex tifosi.