Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Benjamin Pavard ha espresso le sue sensazioni all'indomani della disfatta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG:

"Una serata difficile, una sconfitta dura da accettare e da digerire, un risultato pesante nel cuore, contro un avversario fortissimo. Fa male, tanto. Non era questo il sogno, non era questo il finale che avremmo voluto vivere. Ma anche nelle notti più buie, l’amore per questi colori brilla più forte che mai dentro di noi".