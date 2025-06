“Spero che con la cessione di Maignan si chiuda l’ultima pagina di una stagione fallimentare. Non lo dico solo io: anche l’AD Giorgio Furlani ha parlato di fallimento. È inconcepibile cedere uno dei cinque portieri più forti del mondo a 18 milioni, mentre l’Inter ha venduto Onana a 55. Mi chiedo come sia possibile.”

“Da settembre gli avevano promesso il rinnovo. Prima 5 milioni, poi tagli in base agli errori, come in una scena surreale. E per un milione di differenza si finisce col regalarlo. Ora si dovrà cercare un sostituto, ma sarà inevitabilmente inferiore.”