Il calciatore nerazzurro, come il fratello, lavora in attesa di tornare a disposizione di Chivu

Anche Pio Esposito come il fratello Sebastiano si allena in vacanza a Castellammare di Stabia, la città della quale è originario, e in vista della nuova stagione che a quanto pare giocherà con l'Inter. Dopo essersi guadagnato con una stagione straordinaria allo Spezia, in Serie B, la fiducia della dirigenza nerazzurra e anche i tifosi, il giovane interista lavora in attesa di mettersi a disposizione di Cristian Chivu.

Il giovane nerazzurro si tiene in forma e fa allenamento con vista sul mare come racconta lui stesso su una cyclette che ha a disposizione per allenarsi. Un cuore per Castellammare di Stabia dove è nato nel 2005 e dove sono nati i suoi due fratelli, Sebastiano (2002), ancora all'Inter ma vicino all'addio con il Cagliari in prima fila e Salvatore (2000) che ha giocato nelle giovanili nerazzurre, gioca ancora nello Spezia ma sarebbe in attesa di offerte dall'estero. I tre giocatori hanno anche una sorella, si chiama Annamaria.