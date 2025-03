Tra le ottime notizie per Simone Inzaghi c'è la buonissima prestazione di Asllani in Champions League contro il Feyenoord . Una prestazione che non ha fatto rimpiangere Calhanoglu e che certifica il salto nella crescita del giovane centrocampista. Giovane è senz'altro la parola chiave nel suo percorso e in quello che è un ruolo ad altissima difficoltà di interpretazione.

"Asllani si è preso il centro del campo e non l’ha più mollato: qualità e quantità, il 2002 più gioca e meglio fa. Ormai è pronto. Buone notizie per Inzaghi", ha scritto nelle scorse ore Maurizio Pistocchi, esaltando la sua prestazione contro il Feyenoord. E ad un tifoso che sollevava dubbi in merito al suo essere decisivo nei momenti cruciali ha risposto così: "Non ci sono tanti 2002 nel suo ruolo in Champions".