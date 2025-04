Durante Inter-Bayern Monaco, ci sono state alcune decisioni dell'arbitro Vincic che hanno lasciato ampi dubbi. Soprattutto l'intervento di Goretzka su Thuram in piena area di rigore ha lasciato molto perplessi, con il penalty non fischiato a favore dei nerazzurri. Secondo Calvarese, ex arbitro ora opinionista su Prime, il rigore non c'era. In studio, però, gli ex giocatori sono stati molto in disaccordo con l'ex fischietto.