Una scelta inaspettata e suggestiva, visto che Chivu è uno dei grandi protagonisti del triplete del 2010, allenatore di successo nelle giovanili dell'Inter, un grande senso di appartenenza ai colori nerazzurri. Dopo il gran rifiuto del Como su Fabregas, il comunicato per tenersi stretto il proprio allenatorea, la scelta sembra ricadere su Chivu, che non vedrebbe l'ora di tornare a Milano.

"Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci vogliano doti naturali, conoscenza ed esperienza. Il calcio non fa eccezione, e quello che sta facendo l’Inter che, dopo l’addio di Inzaghi , è stata rimbalzata da Fabregas e si è buttata su Chivu- 13 partite in serieA, 16 punti, media 1.23-non è proprio condivisibile.

Non si mette al volante di una Ferrari un neo-patentato. A meno che non si voglia far passare il messaggio che contano solo la macchina e la forza della Scuderia, il pilota no"