Il gol di Orsolini segnato dal Bologna nei minuti finali contro l' Inter ha sollevato numerose discussioni sulla prestazione dei nerazzurri. Per quanto riguarda quell'episodio particolare, lo stesso Nicolò Barella ha ammesso: "È stata una partita in equilibrio, decisa da un episodio dove dovevamo fare meglio. Con 7 contro 3 in area non ci possiamo permettere di prendere gol". Sull'episodio del gol c'è stata una disattenzione generale della squadra, come ha voluto sottolineare nel post partita Simone Inzaghi .

Chi ha sbagliato sul gol di Orsolini?

Sui social si è aperta una discussione sulle colpe in occasione del gol in rovesciata di Orsolini. Alcuni tifosi hanno suggerito che ci fossero anche delle colpe di Dimarco sulla rete presa. Ma Maurizio Pistocchi non ha dubbi in merito all'episodio incriminato. "Non esageriamo a dire "colpa di Bisseck"? Non sa marcare, perde sempre la posizione. E non è la prima volta". E poi ancora ad un altro tifoso: "Ma non hai ancora capito che Bisseck non sa marcare?".