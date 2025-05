In settimana, tutte le radio laziali avevano invitato la squadra a non impegnarsi, per non favorire la Roma, e nel tam tam della tifoseria c’era un tacito invito a lasciare la partita all’Inter. Successe un fatto strano: all’annuncio dello speaker con la formazione laziale, la Curva fischiò il nome di Poborsky: il calciatore ceco ci rimase malissimo e disse a Zac “Adesso gli faccio vedere io”.