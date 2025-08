La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase di stallo, con i bergamaschi che hanno respinto l’ultima offerta

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase di stallo, con i bergamaschi che hanno respinto l’ultima offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus , considerata insufficiente rispetto alla loro richiesta minima di 50 milioni .

L’Inter resta ferma sulla sua posizione, ritenendo l’offerta equa e non intenzionata a rilanciare ulteriormente. Nel frattempo, Lookman ha presentato ufficialmente richiesta di trasferimento , lamentando promesse non mantenute dall’Atalanta e accusando la società di trattamento inadeguato sul piano umano e professionale.

"Nella richiesta di trasferimento resa pubblica da Lookman ci sono due punti fondamentali per analizzare la situazione:

1. “Io e il club eravamo d’accordo che questo fosse il momento giusto per un trasferimento” Se questo fosse vero, il club avrebbe implicitamente autorizzato gli agenti del calciatore a cercare una nuova destinazione gradita ad entrambi e a trattare con un’altra società

2.”Nonostante il club abbia ricevuto una offerta in linea con quanto credo fosse stato discusso, il club sta bloccando il trasferimento” Se questo fosse vero, dopo aver concordato con gli agenti del calciatore la somma richiesta, l’Atalanta avrebbe per il momento bloccato la trattativa.

A mio modesto avviso, dopo aver ceduto Retegui e l’addio di Gasperini la Dea sta temporeggiando in attesa di formalizzare un accordo con l’eventuale sostituto di Lookman, e queste schermaglie sono più a beneficio della tifoseria che non reali: se il giocatore ha già dato la sua parola all’Inter non vorrà un’altra destinazione. Mi sbaglierò?"