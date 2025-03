La Juventus sta per esonerare Thiago Motta, prendendo Igor Tudor fino a fine stagione. Una stagione disastrosa

La Juventus sta per esonerare Thiago Motta, prendendo Igor Tudor fino a fine stagione. Una stagione disastrosa per la squadra bianconera, alle prese anche con i problemi extracampo. Fa il punto Maurizio Pistocchi.

"Piove sul bagnato, anzi diluvia. Non bastassero i problemi sul campo - l’eventuale esonero di Motta costerebbe al club 20 mln di euro - per la Juve i guai arrivano anche in Tribunale: nell’udienza del 20 marzo scorso presso il Tribunale di Torino relativa al procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, emesso il 17.4.2024, che si era concluso con la vittoria di Cristiano Ronaldo e con il quale il Collegio Arbitrale aveva condannato la Juventus al pagamento a CR7 di 9.774.166mln €, + interessi e spese legali,