Marco Macca Redattore 6 gennaio 2025 (modifica il 6 gennaio 2025 | 07:01)

Ancora uno stop per Milik, mai visto in questa stagione in casa Juventus e sempre più un fantasma. Maurizio Pistocchi ha commentato la situazione così sui suoi profili social:

"Alla Juventus si ferma nuovamente Milik, questa volta per un problema al polpaccio. Il problema però potrebbe essere a monte: ai tempi di Sarri, il tecnico aveva avvertito la società della necessità di cambiare tutto il settore medico, del quale non era soddisfatto, per i tempi di recupero dagli infortuni dilatati rispetto a quelli evidenziati in altre realtà".