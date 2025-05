Pistocchi: “Inter in corsa per Triplete 2 volte in 117 anni”. Poi la frecciata a Parolo

L'Inter chiude il campionato con onore e senza rimpianti anche se ne aveva già ingoiati troppi prima di questa ultima sfida. A Como si scuce lo scudetto dal petto e il successo all'ultima giornata contro i lariani per 2-0 non fa che alimentare nella Milano nerazzurra l'amarezza per le occasioni lasciate per strada durante una stagione infinita che la squadra di Inzaghi vuole celebrare provando tra una settimana ad alzare la coppa europea più bella.