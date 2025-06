Maurizio Pistocchi ha commentato la scelta di Simone Inzaghi di accasarsi all'Al Hilal con un post ironico. Nel video postato si sente l'ex allenatore dell'Inter elogiare la storia del club arabo e la partecipazione numerosa dei tifosi allo stadio. “Per quanto riguarda i pensieri dell’Al Hilal, ho visto le cifre che hanno messo nero su bianco e ho pensato: anche se allo stadio non venisse nessuno, io ci vado subito”, ha scritto il giornalista proponendo la sua versione interpretata di quanto affermato da Inzaghi.

Qualche tifoso ha suggerito che la scelta di Simone potesse essere un gesto mosso dalla vendetta. Ecco come ha risposto il giornalista Pistocchi: "Ma no… ha fatto i conti, ed è ricco per sempre. Può sempre tornare in Europa tra due anni e allenare un club prestigioso".