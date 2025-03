Inter e Napoli si sfidano per lo scudetto. Tre punti di differenza tra le due squadre ma anche un calendario massacrante per l'Inter

Inter e Napoli si sfidano per lo scudetto. Tre punti di differenza tra le due squadre ma anche un calendario massacrante per l'Inter, che ha anche parecchie defezioni in rosa. Per questo, Maurizio Pistocchi vede la formazione di Conte ampiamente favorita.