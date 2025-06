Come è poco credibile che quella di Chivu sia proprio la scelta “ideale”, visto che è molto diverso sia da Fabregas che da Vieira, entrambi cercati da Ausilio PRIMA del rumeno. Ma la cosa che lascia più perplessi è che persino Stramaccioni commentando la scelta di Chivu parli di “continuità tecnica”, dimenticando che nelle ultime 5 partite di Champions League contro Bayern, Barcellona ePsg l’Inter ha subito la netta superiorità tattica e tecnica degli avversari, evidenziando le carenze del 5:3:2, il sistema di gioco adottato da Inzaghi e che adotterà anche Chivu, e che proprio per questo aveva cercato di ingaggiare Fabregas.

Ovviamente Marotta, da dirigente esperto quale è, sta cercando di attutire l’effetto che il NO del Como per Fabregas, quello di Vieira il 5:0 del Psg, e l’addio di Inzaghi hanno avuto sulla tifoseria, ma la mia personale convinzione è che la dirigenza del club si sia trovata impreparata di fronte al no del Como e stia facendo una scelta conservativa in controtendenza con le sue iniziali convinzioni"