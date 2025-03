Nei giorni scorsi, Fabio Capello è tornato nuovamente sulla questione Calciopoli. Solite rivendicazioni, smentite da sentenze passate in giudicato: "Calciopoli? Abbiamo vinto il titolo perché avevamo la squadra giusta per farlo, non avevamo bisogno di aiuti esterni e non avevamo idea di cosa potesse fare la direzioni. Le sanzioni sono state poco serie, perché è stato dimostrato che erano coinvolti tutti i grandi club d'Italia ma alcuni sono stati puniti molto più di altri. Non è stato giusto che ci abbiano revocato gli scudetti perché erano legittimi".