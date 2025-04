"Singolare come in Italia le valutazioni cambino in fretta in base ai risultati: quando vinceva, Inzaghi era il più bravo di tutti e l’Inter la squadra con la rosa più forte, oggi c’è chi parla di fallimento e di giocatori scarsi. “In medio stat virtus”, la verità sta nel mezzo: Inzaghi è un bravo allenatore, e ha fatto rendere al massimo, con una proposta di calcio sempre uguale e gradevole, una rosa che, a parte 13/14 titolari, non è gran che.