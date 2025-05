Maurizio Pistocchi ha voluto sottolineare come Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista basso non sia un'invenzione di Simone Inzaghi . Ecco cosa ha scritto il giornalista sportivo sui social a questo proposito: "Strafalcione di Stramaccioni a Dazn Show: “Calhanoglu regista basso è totalmente una invenzione di Inzaghi”. Spiace ma non è vero: in quel ruolo e in quella posizione lo mise Giampaolo al Milan".

A corredo di questa affermazione Pistocchi ha allegato uno stralcio di un'intervista al centrocampista turco, nella quale Hakan riconosceva a Giampaolo il fatto di averlo provato per primo in quel ruolo. Al Corriere dello Sport aveva infatti dichiarato: "Il primo anno al Milan è stato difficile, venivo da sei mesi di squalifica, poi le cose sono migliorate. Giampaolo è stato il primo a schierarmi come regista, nella partita della prima giornata di campionato 2019-2020 con l'Udinese. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare insieme perché venne esonerato. Mi è dispiaciuto. Perché mi trovavo bene, apprezzavo le sue idee". Non si sono mostrati d'accordo i tifosi, che sui social hanno fatto notare a Pistocchi come l'intuizione possa essere definita tale se portata avanti con una certa continuità, come ha fatto Inzaghi.