Maurizio Pistocchi ha commentato le prime dichiarazioni di Massimiliano Allegri al Milan . Il tecnico torna ad allenare i rossoneri e ha già parlato del primo obiettivo: la qualificazione in Champions. Ecco la posizione di Pistocchi sul tecnico del Milan : "Allegri torna al Milan - dal quale fu cacciato a furor di popolo dopo una imbarazzante sconfitta con il Sassuolo, dopo essere stato cacciato due volte dalla Juventus - e, come prima cosa, ribadisce ai tifosi rossoneri - già scottati dallo spettacolo sopportato in questi ultimi 3 anni-che del gioco non gli interessa niente, e che conta solo il risultato".

"Premesso che tutte le squadre puntano ai risultati, e che questi non arrivano per caso, ma sono il frutto del lavoro e delle idee dello staff tecnico e delle qualità dei giocatori, forse Allegri non si rende conto che il tifoso vuole si vincere ma spende tanti soldi perché spera anche di divertirsi: altrimenti starebbe a casa ad aspettare il 90’. E, soprattutto, svilisce il suo stesso lavoro, per il quale ancora una volta ha trovato qualcuno disposto a pagare 9mln€ a stagione", ha proseguito il giornalista sportivo. E ai tifosi che gli hanno fatto notare che per loro conta solo vincere, Pistocchi ha risposto così: "Se penso che avete visto il Milan di Sacchi non posso credere vi siate ridotti così…".