Il calciatore argentino ha dedicato la vittoria in nerazzurro anche alla moglie

"La mia compagna in questa bellissima follia. Ti amo amore mio". Sono le parole che Lautaro Martinez , capitano dell'Inter, ha dedicato a sua moglie Agustina Gandolfo dopo la vittoria dello scudetto. Il giocatore argentino ha postato una foto accanto a lei, scattata sulla terrazza di Piazza Duomo, mentre là sotto imperversava la festa degli interisti che hanno riempito le strade di Milano con il loro orgoglio nerazzurro.

Ovviamente è subito arrivata la risposta pubblica della moglie del calciatore: "Già sai tutto. Ti amo tantissimo", ha scritto Agus, felicissima per il traguardo raggiunto dal marito con cui ha festeggiato pure la vittoria della Coppa del Mondo con l'Argentina. Nei mesi scorsi, proprio la moglie del calciatore, ha raccontato di aver lasciato casa sua proprio per trasferirsi a Milano per portare avanti la loro storia. Una storia dalla quale sono nati due bimbi, Nina e Theo. Tanti i commenti dei sostenitori interisti che li seguono sui social: "Il re e la regina di Milano", ha scritto qualcuno. E qualcun altro: "La capitana e il capitano".