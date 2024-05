Frattesi: Siamo stati bravi e fortunati a crederci. Forse la più bella vittoria dopo il derby. La mia esultanza? Ogni tanto mi si tappa la vena. In tribuna poi vedevo mio padre che esultava, è stato bellissimo".

Asllani: "Possiamo dire che è stata una goduria. Poi dopo il gol vittoria c'è stato il rigore (sbagliato da Henry, ndr). E' veramente successo di tutto in questa partita".

Carlos Augusto: "Per me una delle vittorie più belle, mamma mia. Negli ultimi 5 minuti è successo di tutto, ma è stata bellissima".

Asllani indica la foto con Frattesi che esulta e dice: "Questa me la appendo in camera sul cuscino".

Inter-Genoa 2-1

Asllani: "C'è poco da aggiungere, lo aspettavo da un anno e mezzo. Sono contento che sia arrivato in casa, in un momento in cui stavo giocando".