Zazzaroni: “Rabiot piace parecchio all’Inter. Attenzione, siamo a…”

L’Olympique de Marseille ha deciso di piazzare Adrien Rabiot sul mercato, insieme al giovane Jonathan Rowe, in seguito a un acceso alterco
L’Olympique de Marseille ha deciso di piazzare Adrien Rabiot sul mercato, insieme al giovane Jonathan Rowe, in seguito a un acceso alterco nel dopogara dell’esordio in Ligue 1 contro il Rennes.

Il club ha motivato la decisione con un “comportamento inaccettabile” nello spogliatoio, che ha reso necessario l’intervento dello staff tecnico e del DS Mehdi Benatia. Il tecnico Roberto De Zerbi, furioso, ha condannato l’episodio.

La notizia ha fatto immediatamente il giro d’Europa: il francese – fino a pochi mesi fa pilastro del centrocampo marseillais e protagonista della qualificazione in Champions League – potrebbe lasciare la Provenza già nei prossimi giorni. Il suo entourage, guidato dalla madre e agente Véronique, avrebbe già proposto Rabiot a diverse squadre italiane: tra queste figurano Juventus, Milan e, soprattutto, l’Inter, che però al momento sembra non aver ancora manifestato un contatto diretto.

A confermare la possibilità di un futuro nerazzurro ci ha pensato anche Ivan Zazzaroni, che sui social ha dichiarato: «Adrien deve lasciare Marsiglia dopo una lite con alcuni compagni. È un profilo che piace parecchio all'Inter che con la madre del giocatore non ha ancora parlato. Attenzione, siamo soltanto a livello di suggestione... PS. Mamma Rabiot non sta rispondendo a nessuno».

