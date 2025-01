Piovono critiche sulla Juventus dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan: le parole di Ravezzani

Piovono critiche sulla Juventus dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. In particolare, Fabio Ravezzani si è scagliato sui social contro l'operato di Giuntoli sul mercato, visti gli scarsi risultati in campo.