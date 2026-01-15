L'Inter strappa al Lecce tre punti grazie ad un fantastico Pio Esposito, che spacca la partita. La corsa di Cristian Chivu ad abbracciare il suo giocatore (che aveva già allenato in Primavera) racconta tutto ciò che c'è da sapere sulla partita di ieri, faticosamente virata verso la vittoria. Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione del gruppo nerazzurro, riservando giudici specifici ad alcuni giocatori: CONTINUA A LEGGERE.
