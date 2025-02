Sarà l'Empoli a sfidare in semifinale di Coppa Italia il Bologna di Italiano. La squadra di D'Aversa fa la storia battendo allo Stadium di Torino la Juventus 5-3 dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Una Juventus imbarazzante, che recupera la sfida con un gol spettacolare di Thuram che risponde a Maleh ma poi ai rigori sbaglia due volte con Vlahovic e Yildiz vanificando lo sforzo. L'Empoli che per la terza volta nella sua storia era approdata ai quarti di finale di Coppa Italia, conquista una storica semifinale dopo aver battuto, nell'ordine, Catanzaro, Torino, Fiorentina e Juventus.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, boccia così la gestione Motta: "I tanti che attribuivano solo ad Allegri i problemi Juve si inalberano quando vien fatto notare che Motta ha fatto peggio. È fattuale. Allegri aveva finito il suo ciclo per tante ragioni. Ma cambiarlo solo per la chimera del gioco (nel calcio conta vincere) è stato autolesionismo. In tanti dicono che è ingeneroso prendersela con Motta anziché Giuntoli. Certo: la casa crolla per colpa dell’ingegnere e non solo dell’amministratore (e allora risaliamo fino a John). Ma se ti elimina l’Empoli è solo colpa dell’allenatore che ha comunque squadra molto più forte.