Ravezzani: “Motta peggio di Fonseca. E non è da vedova allegriana dire che…”

Thiago Motta continua a stentare pesantemente sulla panchina della Juve. E' vero che i bianconeri non perdono ma è anche vero che, di fatto, non vincono mai. Anche contro il Torino, in palese difficoltà, la Juve non è riuscita ad andare oltre l'1-1. Fabio Ravezzani, sui social, contesta l'allenatore ex Bologna.