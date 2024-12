In casa Juve la rivoluzione va a rilento e la classifica non è delle migliori. I bianconeri dopo l'ultima giornata in cui hanno pareggiato col Lecce, sono scivolati a -6 dalla capolista Napoli. Su X Fabio Ravezzani punta il dito su Cristiano Giuntoli che aveva dichiarato che l'obiettivo è "entrare tra le prime 4".