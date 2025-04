Fabio Ravezzani ha fotografato il momento difficile dell'Inter, commentando la sconfitta contro la Roma. Fino ad una settimana fa i nerazzurri erano in corsa su tutto; dopo le tre sconfitte consecutive la situazione ha assunto contorni diversi. Prima l'eliminazione dalla Coppa Italia, poi il destino del campionato che non è più solo in mano ai ragazzi di Inzaghi. Da vedere come l'Inter reagirà in Champions League contro il Barcellona.