Dallo zero a zero con il Manchester City fino alla vittoria per 4-3, leggendaria, col Barcellona. Tutto il percorso dell'Inter in Champions League, tutte le volte che è stato 'Road to Munich', tutte le volte che i nerazzurri hanno giocato sognando, e poi raggiungendola, la finale di Monaco. La squadra nerazzurra arriva dalla delusione in campionato, uno scudetto quello di quest'anno che arriva con un punto di distacco dal Napoli campione e deve fare in fretta a rialzarsi. Perché il 31 maggio c'è la partita che è stata conquistata dai nerazzurri con le unghie e con i denti e che conta più di tutte, la finale contro il PSG.