In casa Roma, dopo l'esonero di Ivan Juric, è tutto pronto per il ritorno in panchina di Claudio Ranieri. A tal proposito Mats Hummels, difensore rimasto costantemente ai margini con il tecnico croato, ha postato su Instagram una foto che mostra tutta la sua attesa per il nuovo allenatore: uno scatto che lo ritrae con il telefono in mano, mentre aspetta l'ufficialità del cambio di guida tecnica.