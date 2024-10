Ronaldo il Fenomeno ritrova Luis Figo. Ex nerazzurri e “Galaticos forever”

I due hanno giocato insieme al Real Madrid ma condividono anche il passato all'Inter seppur in due parentesi diverse

In comune non hanno soltanto la classe fuori da ogni paragone. Ronaldo il Fenomeno e Luis Figo sono stati due tra quelli che hanno regalato le più importanti emozioni nella storia del calcio. Entrambi hanno vinto il Pallone d'Oro, hanno vestito la maglia del Real Madrid nello stesso periodo e quella dell'Inter ma in due parentesi diverse.