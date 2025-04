Una rete in pieno recupero di Orsolini al Dall'Ara ha sgambettato l'Inter nella sua corsa al titolo, con l'aggancio in vetta del Napoli

Una rete in pieno recupero di Orsolini al Dall'Ara ha sgambettato l'Inter nella sua corsa al titolo, con l'aggancio subito in vetta da parte del Napoli, e regalato al Bologna una vittoria di prestigio che vale tanto anche in chiave Champions. Il big match della 33/a giornata, giocato nel giorno di Pasqua, ha avuto un finale amaro per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo le fatiche di coppa era riuscita comunque a tener testa ai rossoblù più freschi e vogliosi di ripartire dopo il pareggio col Napoli e il ko con l'Atalanta. A fare festa sono anche gli azzurri di Antonio Conte, i quali dopo la vittoria risicata di ieri a Monza hanno comunque ottenuto il massimo possibile da questa 33/a giornata che si gioca nei giorni di festa.