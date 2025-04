Il mio commento nella storia non è da tifoso, ma punta a far sì che si interrompa questo meccanismo per il quale la vittoria sportiva venga utilizzata per impedire a Inter e Milan ad essere solerti nel rispondere.

Se si studiano le inchieste, ciò che emerge è spaventoso: i legami sono strettissimi. Il problema è che in genere si tende ad escludere il momento sportivo da quello giudiziario. Per me era fondamentale mettere in corto circuito le cose: quel gol poteva interrompere questa specie di benevolenza verso la società in nome delle vittorie. La crisi sportiva è importante per raggiungere una verità, per quanto mi rendo conto sia doloroso per un tifoso. L'omertà su queste vicende, però, è immensa. Non trovo manipolatorio dire che se l'inchiesta Doppia Curva fosse avvenuta a Napoli, avrebbe avuto un'eco molto più grande, non per il pregiudizio, ma perché il territorio ha un'abitudine a narrare queste vicende per la sua storia anti-mafia e di camorra.