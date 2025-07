Il 26 luglio di 16 anni fa, Massimo Moratti dopo 'solo una cena' con Laporta firmò per uno scambio: Ibrahimovic, che voleva fortemente vincere la Champions, al Barcellona. E all'Inter una cospicua parte in denaro e Samuel Eto'o dal Barça. Il giocatore che insieme a Milito, là davanti, ha dipinto e poi concretizzato (guarda il gol al Chelsea nel ritorno degli ottavi di CL: la palla che si infila tra il portiere avversario, Turnbull, e il palo alla sua destra profetizza davanti al mondo intero a chi andrà la Coppa a fine stagione) il sogno Triplete. «Lo scambio tra Ibrahimovic ed Eto'o, il mio colpo più clamoroso, anche più di Ronaldo », dirà qualche anno dopo a proposito di quell'affare proprio l'ex presidente nerazzurro.

"L'affare più bello della storia", aveva scritto sui social dopo tanti anni l'attaccante camerunese. Che tagga lo svedese che lasciò Milano per la Champions (e Mourinho glielo aveva detto di non partire), vinta proprio in quell'anno dal club nerazzurro e alzata da Zanetti sotto al cielo di Madrid. Dopo 16 anni Eto'o ci tiene a ricordare che quello scambio è stato davvero bello per l'Inter ed è rimasto nella storia: "Già sedici anni", scrive nel suo post il giocatore e inserisce nei tag proprio Ibra.