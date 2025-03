E' diventato in poco tempo virale il video in cui Paul Scholes, leggenda del Manchester United, fa il suo pronostico sulla Champions

L'ex centrocampista ha avuto infatti pochi dubbi sullo scegliere l'Inter di Simone Inzaghi come prossima squadra sulla vetta d'Europa. Secondo Scholes, i nerazzurri potrebbero avere la meglio sia del Bayern Monaco, avversario nei quarti di finale, e del Barcellona, che secondo l'inglese l'Inter affronterà in semifinale, visto che i blaugrana non dovrebbero avere problemi nei quarti del Borussia Dortmund di Kovac.