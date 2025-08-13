"Grazie infinite, non sarà mai un addio. E' stato un sogno, ci vediamo presto", ha scritto Sebastiano Esposito

Matteo Pifferi Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 16:16)

La notizia era nell'aria da giorni ma proprio ieri sera è arrivata l'ufficialità di Sebastiano Esposito al Cagliari.

Il classe 2002 è diventato un nuovo giocatore rossoblù: il Cagliari ha annunciato anche la formula dell'accordo con l'Inter, ossia un prestito con obbligo di riscatto e intanto Esposito ha firmato un contratto di cinque anni con i sardi.

Sempre Esposito, sui social, ha salutato così il mondo Inter: "Grazie infinite, non sarà mai un addio. E' stato un sogno, ci vediamo presto".