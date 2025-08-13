FC Inter 1908
Sebastiano Esposito e il saluto al mondo Inter: “È stato un sogno, non sarà mai un addio”

Sebastiano Esposito e il saluto al mondo Inter: “È stato un sogno, non sarà mai un addio” - immagine 1
"Grazie infinite, non sarà mai un addio. E' stato un sogno, ci vediamo presto", ha scritto Sebastiano Esposito
Matteo Pifferi Redattore 

La notizia era nell'aria da giorni ma proprio ieri sera è arrivata l'ufficialità di Sebastiano Esposito al Cagliari.

Sebastiano Esposito e il saluto al mondo Inter: “È stato un sogno, non sarà mai un addio”- immagine 2

Il classe 2002 è diventato un nuovo giocatore rossoblù: il Cagliari ha annunciato anche la formula dell'accordo con l'Inter, ossia un prestito con obbligo di riscatto e intanto Esposito ha firmato un contratto di cinque anni con i sardi.

Sempre Esposito, sui social, ha salutato così il mondo Inter: "Grazie infinite, non sarà mai un addio. E' stato un sogno, ci vediamo presto".

