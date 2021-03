Sensi e la fidanzata celebrano l’anniversario sui social, un tifoso: “Magari potessi…”

Il centrocampista nerazzurro ha risposto alla convocazione di Mancini. La sua stagione all'Inter è stata travagliata. Sui social lui e la fidanzata hanno ricordato e celebrato il loro anniversario.

"È stato un’anno davvero strano.. San Valentino dello scorso anno è arrivato in un momento bruttissimo per te (e di conseguenza anche per me) così abbiamo deciso di rinunciare alla nostra cena romantica in quel posto bellissimo che avevi scelto per me e abbiamo passato la nostra serata in pigiama. Io e te, sul divano con hamburger e patatine fritte. Leggevo il dispiacere nei tuoi occhi nel non poter rendere speciale quel girono per me e non so se te l’ho mai detto ma quel momento lo ricorderò per sempre perché ti giuro che quello era davvero il posto più bello al mondo nel quale sarei voluta essere in quell’istante. Poi un mese e mezzo dopo è arrivato il nostro 4 anniversario , mi sarebbe tanto piaciuto poterlo trascorrere in un bel posto ma eravamo come tutti chiusi in casa. Ed in un baleno eccoci qua.. Oggi 27 marzo sono 5 meravigliosi anni che sei al mio fianco e voglio che tu sappia che sei quanto di più bello la vita mi abbia regalato. Il mio compagno di avventure, decisamente più calmo e pacato di me, un po’ restio nel seguire ogni mia pazzia ma forse è proprio questo che mi ha fatto innamorare di te 5 anni fa.... Quel sorriso che ti spuntava quando probabilmente nella tua testa pensavi “ma questa è matta” eppure ti lasciavi trasportare dalle mie giornate che rompevano la tua quiete. Arrivavo nella tua vecchia casetta bussavo alla tua porta e da lì il tempo si fermava.. quante tisane , quanti film , quante chiacchiere (soprattutto mie) ma soprattutto chi lo avrebbe mai detto che alla fine quella folle amicizia era in realtà puro amore. Che bei tempi quelli, quando non avevamo idea di cosa ci avrebbe prospettato la vita. Ed eccoci qui, così diversi ma così complementari! Non avrei potuto chiedere una persona migliore di te al mio fianco. Ti amo così tanto amore e non sai quanto realmente io sia fiera della persona che sei. Sono fiera di aver scelto te per sempre nella mia vita. E non vedo l’ora quel giorno arrivi! Sei il regalo mio più grande", ha risposto Giulia Amodio.