Sensi trova il gol in amichevole contro il Psg, la moglie: “In te ho sempre creduto. Oggi…”

Il commento della moglie di Sensi

Grande esultanza in casa Sensi per il gol di Stefano in Psg-Inter. La moglie Giulia, in attesa del secondo figlio, ha commentato il gol sui social. "Io in te ho sempre creduto. Oggi più di ieri...", ha scritto lady Sensi su Instagram. Il centrocampista nerazzurro è tornato all'Inter dopo una stagione in prestito al Monza. Ancora non è chiaro il suo futuro.