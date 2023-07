Sensi, occasione d’oro per restare all’Inter. Ci prova anche Esposito. Zero chance per Lazaro

Inter in Giappone con una rosa che non sarà quella che si giocherà il campionato. Qualcuno partirà e qualcun altro arriverà, Inzaghi spera intanto di tappare le mancanze il prima possibile. Intanto in tournée qualcuno cercherà di meritarsi la conferma in nerazzurro.

"Tra i convocati di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone figurano anche Filip Stankovic, Sensi, Lazaro, Fabbian ed Esposito, ossia calciatori che difficilmente resteranno in nerazzurro, almeno per ora. Il portiere serbo figlio d’arte, dopo le ottime stagioni al Volendam, verrà presumibilmente schierato da Inzaghi in almeno una delle due amichevoli dei nerazzurri. Ma a differenza del collega Di Gennaro, chiamato per restare come terzo portiere, continuerà il percorso di crescita lontano dall’Inter (come il fratello Aleksandar, pure lui ora col gruppo interista)", sottolinea Tuttosport.