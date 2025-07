L'Inter è tornata a Milano per il classico "rompete le righe". Dopo l'eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense, i nerazzurri sono atterrati poco dopo le 5.30 all'aeroporto di Malpensa. Con tanti volti scuri tra i giocatori. Non tutti i calciatori interisti tuttavia hanno viaggiato verso l'Italia, visto che i sudamericani sono partiti direttamente dagli Usa per tornare in patria mentre qualcuno come Marcus Thuram e Denzel Dumfries è rimasto in vacanze negli Stati Uniti.