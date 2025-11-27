L' Inter torna da Madrid con un bagaglio carico di amarezza. Il match contro l'Atletico del Cholo Simeone sembrava destinato a chiudersi con un pareggio, quando su un ultimo maledetto calcio d'angolo è arrivato il gol degli spagnoli. Minuto 93'. Di questa "leggerezza" nel finale ha parlato anche Aldo Serena , sottolineando un elemento nell'atteggiamento tattico della squadra di Chivu .

La considerazione di Serena

"Sarebbe stato un atteggiamento difensivo che mi avrebbe favorito. Difesa a zona che dà la possibilità all’avversario di arrivare in rincorsa con il terzo tempo, facile per i saltatori di professione andare ad incornare. Che leggerezza oltre il novantesimo", ha sintetizzato Aldo Serena a proposito dell'episodio che ha determinato il risultato beffardo per l'Inter.