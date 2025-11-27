FC Inter 1908
L'Inter torna da Madrid con un bagaglio carico di amarezza. Il match contro l'Atletico del Cholo Simeone sembrava destinato a chiudersi con un pareggio, quando su un ultimo maledetto calcio d'angolo è arrivato il gol degli spagnoli. Minuto 93'. Di questa "leggerezza" nel finale ha parlato anche Aldo Serena, sottolineando un elemento nell'atteggiamento tattico della squadra di Chivu.

La considerazione di Serena

"Sarebbe stato un atteggiamento difensivo che mi avrebbe favorito. Difesa a zona che dà la possibilità all’avversario di arrivare in rincorsa con il terzo tempo, facile per i saltatori di professione andare ad incornare. Che leggerezza oltre il novantesimo", ha sintetizzato Aldo Serena a proposito dell'episodio che ha determinato il risultato beffardo per l'Inter.

