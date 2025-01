Ho letto da qualcuno che sono stato irriconoscente perché ho provato in tutti i modi a vincere la partita e ho esultato ad un goal di un mio compagno di squadra. Vi assicuro che é impossibile non dare il massimo in una partita di serie B sia per il rispetto di se stessi e sia per il rispetto della maglia che metti addosso, sono un calciatore professionista e in campo mi comporto da tale e faró sempre cosi. Mi dispiace molto che c'é gente che non sa distinguere calciatore e tifoso.