Social / Siparietto divertente tra l’Inter e Thuram, l’attaccante vota il suo MOTM: “Non vale”

Marcus Thuram è stato elogiato dai tifosi per la bella prestazione messa in campo ieri sera contro il Cagliari. Anche Simone Inzaghi si è coccolato l'attaccante, ricordando come si stia integrando velocemente nei meccanismi di gioco di questa Inter: "Thuram ha fatto una grande gara, ha legato molto bene il gioco. Il ragazzo è arrivato da 40 giorni, sembra giochi da più tempo con noi. Deve continuare così, poi arriveranno anche le soddisfazioni personali. Per me sono più importanti le prestazioni di squadra. Gli ho fatto i complimenti".