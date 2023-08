L’Inter cancella le ansie in un tempo. Inzaghi fiducia a Thuram: assist da trequartista

“La fiducia più significativa è quella data a Thuram, ancora a digiuno con la nuova squadra. Il francese ripaga con passaggi ispirati: è degna di un trequarti sta puro la visione in verticale per il vantaggio di Dumfries”, precisa il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.