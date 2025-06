"Fa ancora male non aver sollevato il trofeo ma sono incredibilmente orgoglioso dei miei compagni", commenta Sommer

C'è ancora tanta delusione e amarezza in casa Inter dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG.

"Fa ancora male non aver sollevato il trofeo ma sono incredibilmente orgoglioso di tutti i miei compagni e di tutta l'Inter. Ringrazio i tifosi per il supporto che ci hanno dimostrato in tutta la Champions League, questo percorso ha mostrato il vero cuore e il vero spirito del club", il commento di Sommer su Instagram.