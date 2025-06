Anche Yann Sommer si è unito ai saluti social dei compagni per Inzaghi, annunciato oggi ufficialmente come nuovo allenatore dell'Al Hilal

Anche Yann Sommer si è unito ai saluti social dei compagni di squadra per Simone Inzaghi, annunciato oggi ufficialmente come nuovo allenatore dell'Al Hilal. Ecco il post del portiere dell'Inter:

"Grazie mister per la fiducia, per gli incredibili momenti passati insieme, la passione che hai trasmesso al gruppo ogni singolo giorno. In bocca al lupo per la prossima avventura. Grazie mister!"