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Tra le note positive dell'Inter nella larga vittoria contro il Parma, c'è l'esordio di Djed Spence. A distanza di due mesi dal suo arrivo, l'esterno è finalmente sceso in campo in una gara ufficiale.

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"Aspettavo questo momento da due lunghissimi mesi. È stato un onore fare il mio debutto a San Siro questa sera e grazie di cuore per l’accoglienza, mi avete fatto venire i brividi. Sono pronto a dare il cuore e l’anima per questa squadra. Non vedo l’ora di tornare in campo!! FORZA INTER!", ha scritto il giocatore su Instagram. Arrivato in estate, l'esterno è stato vittima di un infortunio che ha rallentato la preparazione estiva. Adesso nell'arco di Cristian Chivu c'è la freccia inglese.