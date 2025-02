L'Inter ha piazzato il primo e importante colpo in vista della prossima stagione: dalla Dinamo arriva Petar Sucic

L'Inter ha piazzato il primo e importante colpo in vista della prossima stagione. Ormai non ci sono più dubbi, Petar Sucic indosserà la maglia nerazzurra.

L'Inter verserà nelle casse della Dinamo Zagabria 14 milioni di euro di parte fissa, 2 milioni e di bonus e la Dinamo avrà una percentuale sulla futura rivendita. Il centrocampista croato è atteso in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Una ulteriore conferma dell'arrivo del giocatore è arrivata proprio da Sucic che su Instagram ha commentato il post di Fabrizio Romano alla notizia con due cuori nerazzurri. Sucic è pronto per iniziare una nuova avventura.